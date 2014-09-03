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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 11:10 BJT

韩国汇市：韩元兑美元早盘走强，受出口商和交易商抛售美元所助

0155GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,017.4 1,018.3

日圆/韩元 9.6598/72 9.6898

韩国公债期货 * 106.95 107.01

韩国综合股价指数 2,049.28 2,051.58

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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