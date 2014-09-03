法国数据：8月企业活动连续四个月下滑，服务业PMI低于初值

综合PMI微升至49.5，但终值仍低于初值的50.0，7月为49.4。

法国经济在前两季陷入停滞，因企业面临需求疲软，不愿增加生产活动，尽管总统奥朗德承诺要在三年内逐步削减300亿欧元的工资税。

“制造业仍处境艰难，在今年上半年GDP毫无增长之后，法国经济的疲弱表现看上去延续到了第三季，”Markit资深分析师Jack Kennedy表示。

他还称，调查显示服务企业8月新订单增长，但企业预期则跌至15个月低点。

Kennedy称，这说明企业都预计不会很快出现复苏，所以他们加大了裁员力度。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 孙茉莉/高琦)