《中国数据观测》8月新增贷款料低位反弹，M2同比增速基本稳定

* 公布内容: 8月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚9月15日

--调查结果 :

8月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数 广义货币供应量(M2)同比 13.4 13.2-13.9 13.5 14.7 22

% 新增人民币贷款(亿元) 7,000 5,500-8,711 3,852 7,113 22 人民币贷款余额同比% 13.2 13.1-13.3 13.4 14.1 8

--数据要点:

路透调查的22家机构预测中值显示，中国8月新增人民币贷款预期为7,000亿元人民币。8月末M2同比增速预计略降至13.4%。根据银行的放贷节奏，结合政策的放松以及季节性的影响，预计8月新增信贷规模较7月有较大幅度回升。

瑞银报告表示，由于7月货币信贷滑坡不代表央行政策取向、而被视为“异常值”，因此在接下来的几个月中，央行应努力促使信贷增长“正常化”、回归合理区间，以保持稳定的货币政策取向，而央行在8月也出台了定向宽松刺激。

光大证券报告认为，央行在7月有意推高银行间市场短期资金价格，进而扰乱了金融机构预期，抑制了银行信贷投放的动力，构成7月信贷低增长的主要原因。进入8月，信贷增长预期会从7月的低位反弹。

“8月前20天的新增贷款规模不及预期，但考虑到贷款不均匀的可能性以及存款流失约束的滞后作用，8月贷款增速或将回归常态，并存在增速加快的可能性。“联讯证券研报称。

对于8月M2同比增速基本稳定，中信证券报告称，由于去年8月M2基数较高，以及今年8月存款增加较少，预计8月M2增速可能与上月基本齐平。

而交通银行报告认为，央行公开市场净投放和国库现金定存保持了基础货币净投放，新股上市形成较多保证金存款，M2同比增速略有提高。

中国央行上月末称，对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。

2014年第九期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，中国9月将维持大型存款机构法定存款准备金率不变。

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以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余

(亿元人民币 额 (同比%)

) 澳新银行 13.3 6,000 ~ Capital Economics 13.5 6,500 ~ 中银国际 13.2 7,500 ~ 交通银行 13.6 7,500 ~ 国开证券 13.4 7,000 13.3 光大证券 13.4 7,000 ~ 美银美林 13.4 6,500 13.2 中信证券 13.5 7,000 ~ 联讯证券 13.5 7,300 ~ 民生银行 13.4 7,500 13.3 大和资本市场 13.3 6,500 ~ 中金公司 13.5 7,000 ~ High Frequency Economics 13.9 8,711 ~ 民族证券 13.2 5,500 ~ 华创证券 13.3 5,500 ~ 花旗银行 13.6 7,740 ~ 华宝信托 13.5 6,800 13.2 兴业银行 13.3 6,000 13.1 ING Financial Markets 13.4 7,800 ~ 上海证券 13.2 6,000 13.2 申银万国 13.2 7,000 13.1 瑞银 13.3 5,500 13.1