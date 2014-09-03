欧元区数据：8月企业活动扩张速度降至年内低点--PMI报告

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
PMI终值也低于初值的52.8，尽管这是连续第14个月高于50荣枯线。
德国PMI降至10个月低点，而法国连续第四个月企业活动下滑。
“欧元区经济正违背加快动能的预期，这无疑会加大要求欧洲央行推出全面量化宽松(QE)的呼声，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。
综合产出物价PMI跌至三个月低点48.9，因企业降价促销，7月为49.0，自2012年4月以来就未突破过50。
企业预期分项指数历经金融危机尾声以来的最大单月降幅，从7月的61.7降至58.5。
服务业整体PMI从7月的54.2下滑至53.1，低于初值53.5。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 高琦/田建华)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。