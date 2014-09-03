欧元区数据：8月企业活动扩张速度降至年内低点--PMI报告

PMI终值也低于初值的52.8，尽管这是连续第14个月高于50荣枯线。

德国PMI降至10个月低点，而法国连续第四个月企业活动下滑。

“欧元区经济正违背加快动能的预期，这无疑会加大要求欧洲央行推出全面量化宽松(QE)的呼声，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

综合产出物价PMI跌至三个月低点48.9，因企业降价促销，7月为49.0，自2012年4月以来就未突破过50。

企业预期分项指数历经金融危机尾声以来的最大单月降幅，从7月的61.7降至58.5。