澳新汇市：新西兰元接近六个月低位，澳元受GDP数据拖累回落

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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但澳元未能维持涨势，由于强劲的美国数据刺激美元与公债收益率(殖利率)走高，澳元先前已承压。
“市场对澳元失去耐心，”新加坡一欧系银行交易员表示，“市场伺机出脱，一有好消息就趁机抛售。”
该名交易员预期澳元兑美元进一步下跌，可能跌破3月以来的0.92-0.95美元区间。短线支撑在0.9240，接着是0.9210。
新西兰元兑美元 下跌至0.8306美元，受美元强劲以及主要乳品出口价格进一步下跌影响。
新西兰元走势料追随近期重大消息，短线支撑在0.8260美元，阻力在0.8320/40美元。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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