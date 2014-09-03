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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 11:33 BJT

澳新汇市：新西兰元接近六个月低位，澳元受GDP数据拖累回落

但澳元未能维持涨势，由于强劲的美国数据刺激美元与公债收益率(殖利率)走高，澳元先前已承压。

“市场对澳元失去耐心，”新加坡一欧系银行交易员表示，“市场伺机出脱，一有好消息就趁机抛售。”

该名交易员预期澳元兑美元进一步下跌，可能跌破3月以来的0.92-0.95美元区间。短线支撑在0.9240，接着是0.9210。

新西兰元兑美元 下跌至0.8306美元，受美元强劲以及主要乳品出口价格进一步下跌影响。

新西兰元走势料追随近期重大消息，短线支撑在0.8260美元，阻力在0.8320/40美元。(完)

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