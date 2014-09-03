《中国债市每日综述》长债收益率走升曲线增陡，新增信贷等影响继续发酵

* 长债收益率上行，曲线增陡

* IRS全线走升，长端领涨

* 8月新增信贷等影响因素继续发酵

* 收益率升势持续性待观察，短期料难脱盘整

路透上海9月3日 - 中国银行间债市周三长债收益率走升势头扩大，IRS也在长端领涨下全线上行，曲线同步增陡。因8月新增信贷可能好于预期等因素持续发酵。

交易员称，现券近日渐有打破此前一潭死水苗头，不过因基本面预期未发生大的变化，收益率上行趋势的持续性还有待观察。在更多经济数据公布前，整体仍料难脱盘整。

北京一银行交易员表示，受8月新增信贷可能好于预期的影响持续发酵等影响，“今天长债收益率确实比之前上的明显了，短的还好。”

剩余期限近10年的国开固息债140205券最新成交 在4.9550%，上日尾盘为4.92%。

上海证券报周三报导称，四大行在8月最后一周新增贷款投放量达到1,100多亿元人民币，借着月末冲刺的势头，四大行8月新增贷款接近2,500亿元。市场普遍预计8月全行业新增贷款规模可能恢复至7,000亿元左右。

路透调查的22家机构预测中值显示，中国8月新增人民币贷款预期为7,000亿元人民币。8月末M2同比增速预计略降至13.4%。根据银行的放贷节奏，结合政策的放松以及季节性的影响，预计8月新增信贷规模较7月有较大幅度回升。

北京另一银行交易员指出，利率互换今日涨幅更为明显。其中五年品种涨幅最高接近10个基点(bp)，短端在5个bp左右。“早上那信贷的消息可能就有点儿影响，股票还冲这么猛。”

中国股市沪综指周三放量收升1%续创15个月新高，A股成交额为近一年最大。分析师指出，短期市场走势强劲，大盘有望冲击2,300点一线，但本轮中级反弹累积已有15%的涨幅，料后市涨势可能趋缓，有效突破2,300点关口仍需政策支持。

上日开始出现明显下行的国债期货主力合约，今日扩大跌幅。中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.458元人民币，较上日结算价下跌0.166元，或0.18%。

与国债期货息息相关的另一个消息是：财政部今日上午招标的七年期续发国债，结果稍高于预期。因二级市场走势转弱，机构配置积极性有限。

**短期资金预期维持暖意**

银行间货币市场主要回购利率 周三仍有不同程度走低，资金面整体维持平稳。交易员表示，从当前场内情况看，机构对短期流动性前景心态偏暖，但融出跨季末期限品种的意愿一般，说明对月底资金面心有顾虑。

不过他们也提到，如果市场趋于一致地担心季末时点资金压力，将提前有所准备，所以届时的实际资金面有望优于预期，机构可以到临近中下旬看情况再做打算。

上海一银行交易员表示，虽然今天没出去借，不过感觉整体资金面还是宽松的，没什么太大影响因素，将关注明天公开市场操作。

“我们今天借了一些隔夜的钱，感觉还挺好借。”一券商交易员称，“不过出跨季钱的热情不高，短期还没看到特别强的扰动，即使新股突击发行但影响应该也还好，现在主要是担心季末。”

但他同时指出，临近月末如果机构认为有必要，就提前铺一些长钱跨过敏感时点，而且当前央行仍是把流动性的总量维持在一个不松不紧的水平，所以届时资金也不一定会真的紧起来。

上周申购的新股资金本周二和周三陆续解冻，累计资金冻结规模达8,465.2亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,350.14亿元，较上日的8,863.48亿元增加不足一成；其中，隔夜品种成交7,528.97亿元，上日为7,565.00亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8376 2.8574 -1.98 7,528.97

七天 3.3896 3.4865 -9.69 1,265.54

14天 3.7487 3.8855 -13.68 416.11

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0300 1.0000 +3.00 2,263.82

七天 3.1500 2.5200 +63.00 270.33

14天 3.0000 3.1000 -10.00 42.31

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8600 2.9000 -4.00 --

七天 3.4000 3.5500 -15.00 --

14天 4.0000 3.9600 +4.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8240 2.8470 -2.30 --

七天 3.3910 3.5100 -11.90 --

三个月 4.6652 4.6654 -0.02 --