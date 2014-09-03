英国数据：8月服务业扩张速度创近一年最快，但面临乌克兰变数--PMI

服务业强势与制造业略微降温形成对比。乌克兰危机可能再次升级的担忧冲击英国制造业。

周一公布的调查显示，英国8月制造业增速为14个月来最慢，因新订单增长放缓。

上个月两名英国央行委员投票赞同上调利率，以应对英国经济的强劲复苏。

央行当前密切关注显示该国闲置产能迅速去化的迹象。

Markit首席分析师Chris Williamson称，8月PMI调查暗示英国季度经济成长率料接近于今年前两季的0.8%水准，远高于长期平均0.5-0.6%。

不过他指出，出口疲软显示英国经济复苏太过依赖国内需求，这会给英国央行带来压力。

“决策者中的温和派将担心乌克兰危机会导致服务业和建筑业大幅降温。”