表格：欧元区7月零售销售较前月下滑0.4%，符合预估

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透布鲁塞尔9月3日 - 欧盟统计局周二公布：
* 欧元区7月零售销售较前月下滑0.4%(路透调查预估为下滑0.4%)
* 欧元区7月零售销售较上年同期增长0.8%(路透调查预估为增长0.9%)
* 欧元区6月零售销售修正为较前月增长0.3%(前值为增长0.4%),较上年同期增长1.9%(前值为增长2.4%)
以下为详细数据
14年
欧元区18国
零售销售 2月 3月 4月 5月 6月 7月
较上月(%)
(经季节调整) 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 -0.4
较上年同期(%)
(经工作日调整） 1.2 1.0 1.7 0.6 1.9 0.8 (完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
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