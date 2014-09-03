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货币新闻 | 2014年 9月 3日 星期三 17:09 BJT

表格：欧元区7月零售销售较前月下滑0.4%，符合预估

路透布鲁塞尔9月3日 - 欧盟统计局周二公布：

* 欧元区7月零售销售较前月下滑0.4%(路透调查预估为下滑0.4%)

* 欧元区7月零售销售较上年同期增长0.8%(路透调查预估为增长0.9%)

* 欧元区6月零售销售修正为较前月增长0.3%(前值为增长0.4%),较上年同期增长1.9%(前值为增长2.4%)

以下为详细数据

14年

欧元区18国

零售销售 2月 3月 4月 5月 6月 7月

较上月(%)

(经季节调整) 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 -0.4

较上年同期(%)

(经工作日调整） 1.2 1.0 1.7 0.6 1.9 0.8 (完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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