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货币新闻 | 2014年 9月 3日 星期三 16:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月3日

路透伦敦9月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
   品种        最新库存             变动
    铜          154,825           +7,000
    锡           12,435              -10
    铅          224,550             +500
    锌          739,000             -400
    铝        4,786,125           -2,475
    镍          331,068             +438
  铝合金         31,160             持平
  NASAAC         66,680             +180
 
    *NASAAC为北美特种铝合金 (完)
    
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化
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