台湾债市：RP利率仍稳于区间，但秋节奖金发放令资金流动

路透台北9月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三仍稳于区间之内。交易商表示，企业准备发放秋节奖金令投信的资金分配不均，各家投信不如先前充裕，但银行端的资金仍旧平稳。

交易商指出，不只投信基金的资金较少，近期或许受到寿险热烈追捧美元债的影响，连寿险业在债券RP市场的资金水位也普遍走低。但银行方面资金水位仍然充足，有利平稳市况。

〞投信的钱不只少一点，是少很多，大概是企业要发奖金所以赎回了吧！〞一家大型证券商交易员表示。

但另一家大型票券商则表示，由于往来的投信家数并不多，因此并未感觉到投信资金短少的情况。目前银行端的资金情势仍然平稳，令债券RP利率大致稳于此间水位不变。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，与上日相似；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，区间仍同上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，均同上日。