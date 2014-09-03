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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 17:11 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期大幅收升于近半年高位，结汇压力有所加重

* 人民币即期大幅收升，创近半年高位
    * 中间价续创三个月新低
    * 此前购汇的大行反手结汇
    * 短期偏升值但速度料有限

 (更新收盘报价)
    路透北京9月3日 - 中国人民币兑美元 周三大幅收升，创近半年高位，中间
价则因隔夜美元指数强势续贬并刷新三个月新低。盘间结汇居多，交投仍偏谨慎，全天保持
振荡升值。
    
    交易员指上周购汇主力的几家大行反手结汇，加重短期人民币升值压力。不过央行近来
频繁致电各行交易室，询问客盘结购汇情况，银行倾向于理解监管层不愿人民币升值过快；
加之离岸市场人民币走势偏弱，也让市场保持相对谨慎。
    
    “我们短期还是觉得会升值，毕竟这是个flow市场，只要贸易顺差一直在，美元价格就
会往下掉。”一家股份行交易员称，前两周大行的购汇较强，但近日似在转换为反手结汇。
    
    他认为，虽然国际上美元走强、中间价也在往贬值方向走，但由于人民币汇率整体是体
现贸易流向，缺乏反向交易的投机力量，大致还是波动升值的趋势。加上境内美元泛滥、利
率较低，之后这些美元有可能还是要换成人民币，也会加大升值压力。
    
    今天人民币收升0.13%至6.1411元，此前收盘高位为今年3月13日的6.1361元。
    
    全球汇市方面，周三欧元兑主要货币几乎全数攀升，之前乌克兰表示与俄罗斯达成停火
协议，给因双方冲突而遭受打击的欧元区经济带来一些安慰。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日              上日       升贬
 即期成交价格               6.1411            6.1488     0.13%
 中间价                     6.1697            6.1684     -0.02%
 成交额                     109亿美元                    
                                                         
 日内相对于中间价最大波幅   0.47% (上限±2%)  日高       日低
 日内波动幅度(pips)         81                6.1407     6.1488
 2014年来即期升贬值幅度     -1.42%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<  1260                         
 CNY1Y=CFXS>                                             
                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16  今日              上日       
 :57                                                     
 1年期NDF                   6.2250/80         6.231      
 CNH即期                    6.1465/73         6.1513     
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 黄凯)
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