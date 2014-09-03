更新版 2-中国汇市：人民币即期大幅收升于近半年高位，结汇压力有所加重

* 人民币即期大幅收升，创近半年高位 * 中间价续创三个月新低 * 此前购汇的大行反手结汇 * 短期偏升值但速度料有限 (更新收盘报价) 路透北京9月3日 - 中国人民币兑美元 周三大幅收升，创近半年高位，中间 价则因隔夜美元指数强势续贬并刷新三个月新低。盘间结汇居多，交投仍偏谨慎，全天保持 振荡升值。 交易员指上周购汇主力的几家大行反手结汇，加重短期人民币升值压力。不过央行近来 频繁致电各行交易室，询问客盘结购汇情况，银行倾向于理解监管层不愿人民币升值过快； 加之离岸市场人民币走势偏弱，也让市场保持相对谨慎。 “我们短期还是觉得会升值，毕竟这是个flow市场，只要贸易顺差一直在，美元价格就 会往下掉。”一家股份行交易员称，前两周大行的购汇较强，但近日似在转换为反手结汇。 他认为，虽然国际上美元走强、中间价也在往贬值方向走，但由于人民币汇率整体是体 现贸易流向，缺乏反向交易的投机力量，大致还是波动升值的趋势。加上境内美元泛滥、利 率较低，之后这些美元有可能还是要换成人民币，也会加大升值压力。 今天人民币收升0.13%至6.1411元，此前收盘高位为今年3月13日的6.1361元。 全球汇市方面，周三欧元兑主要货币几乎全数攀升，之前乌克兰表示与俄罗斯达成停火 协议，给因双方冲突而遭受打击的欧元区经济带来一些安慰。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1411 6.1488 0.13% 中间价 6.1697 6.1684 -0.02% 成交额 109亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.47% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 81 6.1407 6.1488 2014年来即期升贬值幅度 -1.42% 1年期美元/人民币掉期升水< 1260 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :57 1年期NDF 6.2250/80 6.231 CNH即期 6.1465/73 6.1513 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)