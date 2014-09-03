更新版 2-新债招标：中国七年续发国债结果稍高预期，二级偏弱波及投标积极性

* 七年续发国债收益率稍高于市场预期

* 现券二级偏弱，波及一级投标情绪

* 机构配置盘参与动力不足，惟交易盘博边兴趣支撑需求

* 投标倍数1.75倍，显示机构整体需求一般

* 共获0.1亿元追加发行，总发行规模为280.1亿元 (新增追加发行数据)

路透上海9月3日 - 中国财政部周三招标的七年期续发国债收益率稍高于此前预期。市场人士表示，早间现券收益率有上行苗头，且较之金融债品种，国债绝对收益偏低，因此一级机构配置积极性并不高，惟部分交易盘博边际动力支撑一定需求。

财政部上午招标发行的七年期续发国债，中标收益率为4.1659%，稍高于此前4.14%的市场预测均值，同时并获得0.1亿元人民币追加发行，总发行量达280.1亿元；该期债边际中标收益率为4.2007%，投标倍数为1.75倍。

“今天(结果)都调高了些，交易盘博边际的比较多，配置动力感觉不大，1.75的投标倍数感觉需求一般，”华北一银行交易员表示，今天二级收益率也涨了点，波及投标情绪了，同时国债绝对收益不高，大行也没什么投资动力。

不过，华南一券商交易员认为，该期债结果倒也没有偏离预期太多，目前一级半市场在4.195%返手续费成交，中了边际的还能赚了点。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为4.1608%。二级市场上，此次续发的标的券140013最新报价收益率 为4.1750%/4.1600%。

银行间市场周三早盘现券收益率小升。受8月新增信贷可能优于此前所传规模的影响，场内谨慎气氛较浓，且近期股市连续上扬，带动投资者风险偏好上升。

今日新债招标量为280亿元人民币，为今年第13期 七年品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至9月5日进行分销；9月10日起与原发行部分合并上市交易。