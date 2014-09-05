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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 12:23 BJT

香港房地产：7月私人住宅楼价续创历史新高，升幅加快

路透香港9月5日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，今年7月全港整体私人住宅楼价连续第四个月上升，按月上扬2.2%，再创历史新高，升幅比上月加快。

数据显示，7月楼价上升主要由小面积住宅升势引领，反映用家需求殷切；大面积豪宅楼价虽然继续上升，但涨势较前一个月放慢。

实用面积40平方米以下（A类住宅）7月楼价按月上升2.5%，涨幅较上月的1.1%倍增；实用面积40-69.9平方米（B类住宅）楼价按月亦升2.3%，前一个月升幅为1.2%。

实用面积70-99.9平方米（C类住宅）的中型单位按月升0.9%，涨幅低于上月的1.3%。

豪宅类方面，D及E类住宅（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）7月楼价按月分别升0.5%及0.23%，升幅较前一个月的1.4%及0.8%放缓。

今年首七个月整体楼价累计涨4.3%，在政府5月微调双倍印花税措施后，楼市升势加快。

7月私人住宅整体租金亦继续上升，环比涨0.6%，较6月0.26%的升幅亦加快，中小型单位租金继续带领升势。

中小型的A、B、C类住宅租金于7月全线上扬，按月分别升0.47%、0.83%及0.64%，升幅均高于6月份。至于豪宅类的D、E类住宅租金则分别按月升0.3%及0.2%，上月分别为持平及升0.43%。

政府公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据今年8月18-24日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）最新报126.2点，按月升2.2%。

差饷物业估价署的数据显示，A至E类私人住宅于7月的回报率分别为3.1%、2.8%、2.7%、2.4%和2.2%，与6月持平。（完）

欲浏览政府发布于网页的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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