《全球汇市》日圆及英镑跌势支撑美元指数持坚，欧元暂时脱离低点

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3124 1.3131 -0.05 -4.52 1.3745
美元/日圆 105.23 105.07 +0.15 -0.07 105.30
欧元/日圆 138.10 137.97 +0.09 -4.58 144.73
美元/瑞郎 0.9198 0.9189 +0.10 +3.02 0.8928
英镑/美元 1.6453 1.6469 -0.10 -0.62 1.6556
美元/加元 1.0936 1.0926 +0.09 +2.98 1.0620
澳元/美元 0.9271 0.9274 -0.03 +4.02 0.8913
新西兰元/美元 0.8290 0.8313 -0.28 +1.02 0.8206
澳元/日圆 97.560 97.440 +0.12 +3.95 93.850
新西兰元/日圆 87.240 87.340 -0.11 +0.96 86.410
英镑/日圆 173.13 173.04 +0.05 -0.69 174.33
澳元/新西兰元 1.1175 1.1149 +0.23 +3.01 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选