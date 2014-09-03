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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 12:07 BJT

《全球汇市》日圆及英镑跌势支撑美元指数持坚，欧元暂时脱离低点

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3124 1.3131 -0.05 -4.52 1.3745

美元/日圆 105.23 105.07 +0.15 -0.07 105.30

欧元/日圆 138.10 137.97 +0.09 -4.58 144.73

美元/瑞郎 0.9198 0.9189 +0.10 +3.02 0.8928

英镑/美元 1.6453 1.6469 -0.10 -0.62 1.6556

美元/加元 1.0936 1.0926 +0.09 +2.98 1.0620

澳元/美元 0.9271 0.9274 -0.03 +4.02 0.8913

新西兰元/美元 0.8290 0.8313 -0.28 +1.02 0.8206

澳元/日圆 97.560 97.440 +0.12 +3.95 93.850

新西兰元/日圆 87.240 87.340 -0.11 +0.96 86.410

英镑/日圆 173.13 173.04 +0.05 -0.69 174.33

澳元/新西兰元 1.1175 1.1149 +0.23 +3.01 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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