日本债市：公债价格跟随美债下跌，受日股上涨拖累

参与者表示，市场目前已能从容应对改革派盐崎恭久获任命、领导日本政府退休金投资基金(GPIF)监督机构的事实。

定于几周后宣布的GPIF资产配置调整计划料将显示，该基金增加股票和外国债券等风险较高资产的比重。

“股市很快消化了对盐崎恭久的任命，不过公债市场到目前为止反应有限，”一家日资银行的交易员表示。

日本公债收益率维持在极低水平，归因于日本央行的大规模资产购买计划，这是央行2013年出台的量化宽松政策的一部分。

日本股市周三触及七个月高位，市场寄望首相安倍晋三改组内阁将为其扶助增长的政策带来新的动力。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.070%

五年期公债 0.160% +0.5 0.155%

10年期公债 0.535% +1.0 0.525%

20年期公债 1.340% +0.5 1.335%

30年期公债 1.650% +1.0 1.640%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.11 -0.05 146.16

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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