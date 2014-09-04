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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 10:19 BJT

离岸人民币：齐鲁证券点心债遭热抢，票息6.25%较指导价低25个基点

路透香港9月4日 - 齐鲁证券周三已透过其海外子公司首次成功发行一笔10亿元规模的三年期点心债，票息为6.25%，较初始指导价低了25个基点（BP）；约9倍的认购倍数显示投资者投资兴趣浓厚。

此次发债将由Qilu International Finance (BVI) Company Limited担任发债体，由齐鲁证券境外全资子公司齐鲁国际提供担保，齐鲁证券则提供保持良好契约(Keepwell Deed)以进一步增强债券信用质量，债券将在香港联交所上市。

“ 周三早开始进场就挺火，市场反应很好，超募了9倍多，忙不过来啦。”齐鲁国际相关人士透露。

齐鲁证券是次发行吸引了来自90个账户、93.6亿元的超额认购。该笔债券大部分分配予亚洲投资者，按地域分，香港投资者占89%、新加坡占7%。

投资者类别中，基金和资管投资者占比达78%，私人银行则占19%，银行及其他投资者占3%。

“完全没有额度了，我们很有兴趣，但非中资机构很难抢到。”一位新加坡基金经理遗憾地称。

齐鲁证券此前已聘请国泰君安、齐鲁国际、野村、海通国际、广发证券和兴业证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，负责筹备发债及路演事宜。

齐鲁证券表示拟把发行点心债募资所得用于一般企业用途。

总部设于山东的齐鲁证券是中国大型综合类券商之一，注册资本52.12亿元，员工5000余人，截至去年底，在中国27个省、市、自治区设有192家证券营业部、25家分公司。（完） (记者 赵红梅; 审校 毕晓雯)
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