中国债市动态：现券表现偏弱，受股市上涨及有关信贷传言打压

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透上海9月3日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率小升。受8月新增信贷可能优于此前所传规模的影响，场内谨慎气氛较浓，且近期股市连续上扬，带动投资者风险偏好上升，相较之下，现券涨跌幅较有限，表现相对暗淡。
“一方面股票权益类涨了很多，另一方面大家对信贷形势的预期不够明朗，多空都不太坚定。”上海一大型券商交易员称。
中国股市沪综指 近日连续收升，周二收至15个月新高，周三早盘收报2,279.29点，升0.58%。
广发银行交易员吴思捷表示，现券还受到信贷数据可能好于此前传闻的影响，今日收益率略上行，且长端升幅在3-4个bp左右，收益率曲线从此前过于平坦状态略有修复，但市场暂时并没趋势性方向。
此前本土媒体曾报导指，截至8月28日，四大行新增信贷仅1,250亿元；上海证券报周三报导称，四大行在8月最后一周新增贷款投放量达到1,100多亿元，借着月末冲刺的势头，四大行8月新增贷款接近2,500亿元，但月末冲刺态势很难对应信贷有效需求的回升。市场普遍预计8月全行业新增贷款规模可能恢复至7,000亿元左右。
剩余期限约9.78年的国开行固息债140215券最新成交收益率 为5.00%，上日尾盘为4.97%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.506元，较上日结算价跌0.118元，或0.13%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 曾祥进)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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