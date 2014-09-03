更新版-中国政策：海运强国发展战略出炉，将加快兼并重组及发展混合所有制

路透北京9月3日 - 中国为打造海运强国及帮助行业走出低谷，首次从国家层面发布海运发展战略，明确提出加快企业兼并重组、发展混合所有制、优化船队结构及引导运力有序增长等任务。

中国周三发布促进海运业健康发展的若干意见指出，海运业是经济社会发展重要的基础产业，计划到2020年，基本建成现代海运体系，适应国民经济安全运行和对外贸易发展需要。

交通运输部副部长何建中在国新办举行的新闻发布会上称，意见明确布署七项重点任务，包括优化海运结构，完善全球海运网络，促进海运企业转型升级等。

“中国虽然是航运大国，但在制定国际航运规则上的话语权却不多...五星红旗船队规模总体偏小。”何建中称。

他指出，海运业这次低谷的周期比较长，低迷状态持续时间较长跟海运的周期性规律和世界经济周期性低谷叠加作用的影响是相关联的，加之中国海运业在市场经营当中自身也确实面临着一些问题。

意见提出推动中国海运企业转型升级，加快兼并重组，促进规模化、专业化经营，提升抗风险能力和国际竞争力，实施“走出去”战略，并有序发展中小海运企业，促进就业。

深化海运业改革开放方面，要深化国有海运企业改革，积极发展国有资本、民营资本等交叉持股、融合发展的混合所有制海运企业。

坚持规则平等、权利平等、机会平等，引导和鼓励符合条件的民营企业从事海运业务。”意见并称，稳步推进对外开放，在风险可控前提下，在上海自由贸易试验区稳妥开展外商成立独资船舶管理公司、控股合资海运公司等试点。

**核心任务及保障措施**

何建中表示，优化海运船队结构。核心是要建立一支规模适度、结构合理、技术先进的专业化船队；完善全球海运网络。核心是要建设物流枢纽、多式联运和集疏运体系；推动海运企业转型升级。核心是完善企业法人治理结构，提高企业国际竞争力。

大力发展现代航运服务业。核心是加快发展和创新高端航运服务业，建立具有国际影响力的航运中心；深化海运业改革开放，核心是积极发展混合所有制海运企业，海运投融资和经营管理市场进一步开放；提升海运业国际竞争力。核心内容是完善海运业相关标准、规则以及人才培养政策，提升国际化水平。

何建中提到，为保障重点任务完成，意见明确了四个方面的保障措施，包括健全保障机制，推动签订长期合同，发挥财税政策支持作用，完善国际海运的财税政策，加强行业管理等。

意见也提出，要加快推动海运业立法，完善统一开放、竞争有序的市场体系，引导运力有序投放和合理增长。

目前中国海运企业有240多家，海运船队总运力规模是1.42亿载重吨。这个规模在世界海运总运力的份额约占8%，中国列第四位。

到2013年底，全国港口货物吞吐量达到118亿吨，集装箱吞吐量也达到1.76亿标准箱。目前中国沿海港口吞吐量达到亿吨大港已经有30个，集装箱吞吐量超过百万标准箱的也已经有22个。

在世界所有港口吞吐量和集装箱吞吐量总的排名前10位当中，中国分别有8个和7个。目前中国海运业的总体状况是规模较大，但是实力不强。

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