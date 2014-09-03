路透基点：完美世界欲撤资盛大游戏，悉数出售5.649%持股--TRLPC

路透香港9月3日 - 完美世界公司周二在媒体新闻稿中表示，在入股中国在线游戏开发商盛大游戏仅几个月后，已决定撤出投资。

美国上市公司完美世界将以1.0462亿美元悉数出售所持盛大游戏的5.649%股份。该公司刚在4月以1亿美元吃进这些股份。

完美世界还达成了撤出一家财团的协议。该财团在1月报价收购盛大游戏。

当时，该财团由盛大互动娱乐有限公司和投资机构春华资本(Primavera Capital)的一家关联公司组成，共持有盛大76.2%股份。该财团收购报价为每单位美国存托股份(ADS)6.90美元，对盛大估值为19亿美元。

此后，该财团又有凯雷投资集团和Fountainvest Partners加入，完美世界也在4月底加入。

完美世界决定撤出的最新举动表明，由于财团内部平衡不断发生变化，拖慢了整体收购进度。

消息人士此前表示，完美世界加入后，盛大董事长兼总裁和执行长陈天桥计划撤出其投资，也引发完美世界可能在收购完成后控股盛大的臆测。

不过在6月时，陈天桥决定以盛大最大个人股东的身份重新回归。收购完成后，他预计将持有盛大35-50%股份，而完美世界持股约10%。三家私募股权机构持有余下股份，其中春华资本持股最多，占20%左右。

在Shanghai Buyout Fund LP加入财团，并购买完美世界对盛大游戏的持股后，尚不清楚这一安排是否还有变化。

消息人士称，在股权结构整理完毕前，有关债务融资问题仍将悬而未决。

7月时，八家银行共同成立了中国盛大游戏7.50-8.50亿美元收购融资案承销团队。不过，由于收购财团的股权结构存在不确定性，融资条款尚未最后敲定。

八家银行为中国银行、法国巴黎银行、中国民生银行、花旗、高盛、工银国际、野村和瑞银。

消息人士此前称，融资条款原定在7月敲定，其后将要求各家银行进行内部审批。

此前预计，这项杠杆收购(LBO)融资案预计在8月底或9月初左右启动一般联贷。

根据汤森路透，盛大游戏2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为19.5亿元人民币(3.16亿美元)。