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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 13:35 BJT

企业并购：德国United Internet将以7.69亿美元买断Versatel股权

路透法兰克福9月3日 - 德国互联网服务提供商United Internet 周三宣布，同意买下KKR 持有的74.9%有线电视集团Versatel股权，价格为约5.86亿欧元(7.69亿美元)现金。

United Internet已经持有25.1%的Versatel股权，并在上月表示考虑买断该公司。Versatel拥有德国第二大有线电视光纤网络，长度约为3.7万公里。

United Internet在声明中称，除支付收购价外，还需偿还Versatel的3.61亿欧元净债务，所需资金将全部通过新增贷款筹措。(完)

(编译 郑茵; 审校 李春喜)
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