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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 08:43 BJT

《香港重要政经日程》--9月4日-9月12日

================== 今日重要政经消息=================

9月4日（周四）

--11:00 标准普尔中国房地产风险记者会。

--15:00 维他奶国际 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

9月5日（周五）

-- 公布8月份外汇储备资产数字。

--12:15 财经事务及库务局局长陈家强出席银行公会午餐会。

9月9日（周二）

-- 中秋节翌日公众假期。

*9月10日（周三）

--10:00 永亨银行 股东特别大会。

*9月11日（周四）

--14:30 大家乐集团 股东周年大会。

9月12日（周五）

-- 新鸿基地产 公布全年业绩。

-- 公布8月份外汇基金境外资产数字。

*--10:00 维达国际 股东特别大会。

*--11:30 招商局置地 股东特别大会。

注：1.“ ”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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