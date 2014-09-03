国际油市：布兰特原油涨向101美元，脱离16个月低点

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
“中国和欧洲制造业数据疲弱造成外界担心需求消失，因此之前油价才会大跌。”辉立期货资深商品经理Avtar Sandu表示。
“目前油市主要受需求面推动。供应面没有太多问题，投资人当前对地缘政治事件的发展几乎不怎么关注。”他说。
0531 GMT，布兰特原油10月合约 涨0.39美元报每桶100.73美元；上日收低2.45美元，创2013年5月1日以来近月合约最低结算价。
美国原油 上涨0.38美元至每桶93.26美元。上日收盘较上周五大跌3.08美元，为1月14日以来最低结算价。周一美国为劳工节假期，美国市场休市。
周二一项路透对七名分析师的初步调查显示，8月29日止当周美国原油和油品库存料下降， 其中原油库存料减少100万桶。
美国石油协会(API)的一周石油库存报告将于2030 GMT公布。更受关注的美国能源资料协会(EIA)库存周报定于周四出炉。因周一适逢美国公共假期，两份报告都推迟一天公布。(完)
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(编译 于春红/张若琪; 审校 郑茵/李春喜)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。