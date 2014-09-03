国际油市：布兰特原油涨向101美元，脱离16个月低点

“中国和欧洲制造业数据疲弱造成外界担心需求消失，因此之前油价才会大跌。”辉立期货资深商品经理Avtar Sandu表示。

“目前油市主要受需求面推动。供应面没有太多问题，投资人当前对地缘政治事件的发展几乎不怎么关注。”他说。

美国原油 上涨0.38美元至每桶93.26美元。上日收盘较上周五大跌3.08美元，为1月14日以来最低结算价。周一美国为劳工节假期，美国市场休市。

周二一项路透对七名分析师的初步调查显示，8月29日止当周美国原油和油品库存料下降， 其中原油库存料减少100万桶。

美国石油协会(API)的一周石油库存报告将于2030 GMT公布。更受关注的美国能源资料协会(EIA)库存周报定于周四出炉。因周一适逢美国公共假期，两份报告都推迟一天公布。(完)