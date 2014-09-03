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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：安倍内阁重组不出预料

0558 GMT

* 澳元/美元涨0.16%，美元/日圆跌0.09%，欧元/日圆升0.1%，新西兰元/美元下滑0.1%

* 日经指数收高0.49%，上证综指 涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 攀升0.63%，10年期美债收益率为2.4247%

* 澳洲第二季GDP增长放缓，但仍略高于预期

* 中国8月官方非制造业PMI小幅回升，但房地产业活动弱势不改

* 日本首相安倍晋三任命亲华议员担任要职(完)

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