台湾股市：受权值股带动反弹收高，中秋节临近买盘偏向观望

路透台北9月3日 - 台湾股市周三反弹收高。分析师指出，由于台积电 等权值股表现有撑，及苹果 概念股暂时止跌，带动台股指数在上日重挫后出现反弹，惟买盘信心暂难跳脱此前大跌的阴霾，料中秋节(9月8日)前买盘偏向观望。

台湾加权股价指数 收涨0.54%或50.63点至9,450.35点；今日成交初值 为884.21亿台币，上交易日修正后为894.43亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，今日多方藉由拉抬权值股进行稳盘动作，短线个别公司股价表现差异较大，主要随其上月营收优劣于预期而上下波动，市场预期月线9,303及季线9,351料在中秋节附近出现黄金交叉，将有利于多头续攻，料中秋节后可望挑战前波盘中高点9,593点。

“明天台股最适合上攻，后天则有(中秋)长假前的不确定因素。”他说。日盛投顾并预估本周指数区间落在9,350-9,550点间高档整理。

保德信投信基金经理人赖正鸿亦表示，目前投资大环境仍佳，海外政策维持宽松、地缘政治暂无进一步恶化；境内方面产业具备苹果新机题材，中国十一长假拉货效应，营运动能可期，故逢回仍应采偏多操作为主。

他认为，虽然台股8月历经修正，但整体而言，政策面宽松基调并无改变，政府亦持续释出利多言论，产业电子族群正值旺季，不仅整体电子第二季获利优于预期，且上修第三季获利表现，可望为台股低档强力支撑。