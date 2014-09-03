投行观点：中国房价一年内难见回升，房产信托违约不会大面积蔓延--野村

路透上海9月3日 - 全球知名投行野村中国地产研究部主管高剑锋周三表示，基于国内房地产库存积压严重，局部地区出现供大于求现象，预计国内房价一年内不会回升。

他在野村投资年会间隙对记者表示，目前国内以土地和房产为资产池的信托计划，约占总量的一成多。随着房市调整，未来可能会有更多的地产信托项目违约，但不会大面积蔓延。

“我不觉得未来12个月能看到房价回升。”他指出，目前房地产企业普遍策略是降价促销，这种现象可能会持续到年底，而明年上半年房价仍处于震荡筑底过程。

他说，若以过去6个月房产平均月销量为分母，房产库存总量为分子，目前一二线城市的去化时间为13－15个月，部分积压严重的三线城市约需要33个月去库存。

不过，未来政策面对于房市将是一个偏正面因素，一来是基于供求形势转化，类似限购和高税收等调控政策正陆续取消，预计未来6个月内除一线城市外，限购将全面取消。二是短期内相当多地方政府对房地产税收及土地款仍存高度依赖，政府有动力去搞活房市。

据野村统计，在扣除中央财政转移支付后，目前土地收入占地方财政收入的三分之一。而从房地产上市公司数据来看，这些房企平均每赚一块钱，向政府缴纳的税收达1.2元。

因此，高剑锋预计，随着调控政策的放松，国内房地产销量的同比降幅将慢慢缩减，至第四季可能会与去年持平。而未来几年，基于适婚人口高峰期到来、劳动就业人口素质的提高及城镇化建设，国内房地产市场的需求仍会停留高位。在信贷支持下，预计明年房产销量将持平于今年。

“我是持偏乐观态度，未来3-4年，销量会持续走平。虽然告别了高速增长，但未必马上进入下降周期。”他称。

据国家统计局数据，1-7月国内商品房销售面积同比下降7.6%，销售额下降8.2%。国内主要70个城市7月房价同比涨幅创下17个月最低，环比跌幅持续扩大，且一线城市明显走弱。

对于房价下跌带来的金融风险，他说，虽然信托产品中至少有一成多与土地和房产相关，但因信托公司去年开始已明显抬高土地房产相关信托的资质门槛，主要面向房地产业前100强企业，而且数量上亦有所收缩，因此房产信托违约不会出现系统性风险。