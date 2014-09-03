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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 14:29 BJT

美国金融：银行业监管机构即将实施流动性及互换保证金等规定

路透华盛顿9月3日 - 美国银行业监管机构计画于周三实施多项规定，强迫大型银行业者持有更多能够在信用紧缩时能够轻易出脱的资产，这个要求与2007-2009年金融危机时的经验有密切关联。

监管机构同时也将公布另外一项提案，内容为在集中结算中心以外交易的互换(掉期/swap)合约买卖双方各应提拨多少保证金的规定。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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