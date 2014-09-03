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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 14:30 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，但出口商卖盘提供些许支撑

路透首尔9月3日 - 韩国韩元兑美元 周三下跌，因美元兑一篮子主要货币上涨至14个月高位。不过出口商在长假期周末前的美元卖盘，让韩元寻得些许支撑。

韩元兑美元 收报1,020.0韩元，周二报1,018.3。(完)

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