中国公开市场：今日进行150亿元14天正回购，本周净投放70亿元

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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路透上海9月4日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行150亿元人民币14天期正回购操作。路透计算显示，本周公开市场将净投放70亿元，为连续第四周净投放。
随着月末因素的消退以及新股申购对资金面扰动的渐行渐远，公开市场周二正回购回笼量虽较上周同期增八成，但在到期量对冲下，单日仍实现小幅净投放120亿元。业内人士表示，在月初资金面再回宽松的局面下，央行操作顺势操作属于正常范围。
据路透计算，本周公开市场到期400亿元，全部为正回购，其中周二到期300亿元，周四到期100亿元。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。