中国公开市场：今日进行150亿元14天正回购，本周净投放70亿元

路透上海9月4日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行150亿元人民币14天期正回购操作。路透计算显示，本周公开市场将净投放70亿元，为连续第四周净投放。

随着月末因素的消退以及新股申购对资金面扰动的渐行渐远，公开市场周二正回购回笼量虽较上周同期增八成，但在到期量对冲下，单日仍实现小幅净投放120亿元。业内人士表示，在月初资金面再回宽松的局面下，央行操作顺势操作属于正常范围。

据路透计算，本周公开市场到期400亿元，全部为正回购，其中周二到期300亿元，周四到期100亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。