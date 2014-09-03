路透基点：小米10亿美元贷款展开筹组一般银团--TRLPC

路透香港9月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国廉价智能手机制造商小米的10亿美元三年期双档贷款，在高级银团承销阶段获得热烈参贷后，已展开筹组一般银团。

巴西银行加入牵头行之列，使高级银团的银行家数达到20家，其中包括初始牵头行兼簿记行(MLAB)德意志银行、摩根大通及摩根士丹利。

其他加入MLAB行列的16家银行各承贷1.5亿美元，包括：澳新银行(澳盛银行/ANZ)、东亚银行、台湾银行、三菱东京日联银行、巴克莱、法国巴黎银行、国泰世华银行、瑞士信贷、中国信托商业银行、高盛、恒生银行、工银亚洲、ING Bank、马来亚银行、渣打银行和永隆银行。

这笔贷款平均分成两部分：A部分为定期贷款，B部分为循环贷款，高级银团的银行综合收益为282.5个基点，两部分贷款利率均为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码232.5个基点。

在一般银团阶段，邀请银行在10月13日之前加入参贷，提早参贷的优惠期限为10月6日。提早参贷的银行获得15个基点。

承贷3,000万美元以上者，取得主办行头衔，费用105个基点，综合收益273个基点；

承贷2,000-3,000万美元者，取得安排行头衔，费用85个基点，综合收益266个基点；

承贷1,000-2,000万美元者，取得经理行头衔，费用65个基点，综合收益259个基点。

上述综合收益已含提早参贷的费用。