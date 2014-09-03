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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 14:51 BJT

《汇市简讯》英镑/美元上看1.65阻力位，观望英国服务业PMI表现

0643GMT

* 英镑/美元从六个月低位1.6445美元展开反弹，上看1.6481

* 1.6481先前原为支撑位(3月25日低点)。更上方的阻力在1.6500/18

* 1.6501为上周低点(8月25日)。1.6518为周二伦敦早盘低点

* 周二英镑跌势是受苏格兰独立疑虑推动

* 0830GMT将公布英国8月服务业PMI，市场预估58.5。7月指数为59.1

* 若PMI高于预期，可能促使英镑空头部位遭获利了结(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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