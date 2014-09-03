《汇市简讯》英镑/美元上看1.65阻力位，观望英国服务业PMI表现

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
0643GMT
* 英镑/美元从六个月低位1.6445美元展开反弹，上看1.6481
* 1.6481先前原为支撑位(3月25日低点)。更上方的阻力在1.6500/18
* 1.6501为上周低点(8月25日)。1.6518为周二伦敦早盘低点
* 周二英镑跌势是受苏格兰独立疑虑推动
* 0830GMT将公布英国8月服务业PMI，市场预估58.5。7月指数为59.1
* 若PMI高于预期，可能促使英镑空头部位遭获利了结(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译