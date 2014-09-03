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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 15:04 BJT

全球金市：金价接近两个半月低位，因美元走强而承压

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价格 变动 涨跌%

现货金 1268.16 2.76 0.22

现货银 19.17 0.07 0.37

现货铂金 1408.49 6.69 0.48

现货钯金 884 5.9 0.67

COMEX期金 1269 4 0.32

COMEX期银 19.24 0.088 0.46

汇率

欧元/美元 1.3135

美元指数 82.928

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 张明钧)
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