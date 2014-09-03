全球金市：金价接近两个半月低位，因美元走强而承压

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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价格 变动 涨跌%
现货金 1268.16 2.76 0.22
现货银 19.17 0.07 0.37
现货铂金 1408.49 6.69 0.48
现货钯金 884 5.9 0.67
COMEX期金 1269 4 0.32
COMEX期银 19.24 0.088 0.46
汇率
欧元/美元 1.3135
美元指数 82.928
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 张明钧)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。