台湾债市：五年券殖利率创一个半月高位，因美债弹升与10年券将登场

* 美债弹与新券将登场，五年券殖利率创一个半月高位 * 非农变数与新券交易料令气氛略偏空，但买盘伺机承接 * 新10年券103/13发行前交易殖利率料开在1.63%上方 路透台北9月3日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周三第四日收升。交易员指出，昨晚美债弹 幅较大，且新一期10年券明日将登场，交易商释出五年券筹码规避风险。惟逢高见买盘承接，使得技术线型上 出现一根上影线。 虽然今日指标五年公债 殖利率收创一个半月高位，不过交易商认为，全球低通膨、宽松的环 境短期难见改变，殖利率弹高还是会吸引养券买盘进驻，预料五年、10年公债上方较明显的支撑各在1.20%、1 .65%。 〞最近数据不错，美债昨晚上去，多少有担忧周五非农的成分。〞一位外商银行交易员说。 另一大型公股银行主管则称，除国际盘因素外，台债最主要还是受到筹码因素影响。这四天103/10殖利率 反弹5.2基点，是因为交易盘担心新10年券103/13 即将发行前交易(when-issued)，是否会让103/ 10主流地位丧失所致。 他表示，明天103/13登场后，首要先观察殖利率会怎么开出，103/10又会如何连动。由于五年券尚有空单 ，研判有可能会趁着103/13殖利率开高后趁机回补。 他们认为，明日103/13发行前交易殖利率料会开在1.63%之上，但弹至1.65%就会吸引实质买盘承接。103/ 10殖利率区间料在1.175%-1.195%。 今日指标五年公债殖利率收在1.184%，前高在7月21日的1.1955%。 103/13将在9月23日标售，预计发行400亿台币。 美国公债收益率周二上涨，投资人不确定欧洲央行是否会在本周宣布更多刺激措施，交易商遂对上周升势 获利了结。美国10年期公债 收益率报2.42%，上周五尾盘报2.35%。 根据路透调查，分析师预计8月美国非农就业岗位增加22.5万个，而强劲的就业数据会令市场对美联储首 次升息的预期时间提前。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 +1.07 1.1840 1.1815-1.1930 173.5 10 103/06 +0.80 1.6280 1.6250-1.6345 7.0 本周金融市场重要经济数据和事件有： 9/3(三)：法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服务业PMI 8月终值、欧元区7月零售销售、美国 ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单、耐久财(耐用品)订单7月修正值、英国央行货币政策委员会会 议(至9月4日)、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关欧洲监管政策的演说、美联储公布经济褐皮书。 9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二季非农生産率、加 拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业PMI、日本央行政策决定、英国央行 利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话。 9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生产、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业数据、加拿大8月 就业数据、第二季劳动生产率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央行执委普雷特发表讲话、波士顿联储 总裁罗森格伦发表讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.6280 5 103/10 1.1840 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)