日本股市：跳涨至七个月高位，市场冀望安倍新内阁将加速改革

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透东京9月3日 - 日本股市周三触及七个月高位，金融类股引领涨势，因冀望首相安倍晋三重组内阁，将会给政府促增长政策带来新的推动力。
日经指数 收高0.4%报15,728.35点，为连续第三日上涨，目前大盘点数已经来到1月底以来高位。
“安倍新内阁阵容以及主要党派所占职位对日本股市有三大利多作用，”SMBC日兴证券首席策略分析师阪上亮太说。
“可以预期改革将会加快，随之带来党内的团结并强化政府的领导，主要职位中女性所占比例是历来最高的，”他说。
女性内阁成员的增加被看作是安倍将出台促进妇女就业政策的迹象。分析师表示，女性劳动力是日本利用最不充分的资源。
市场希望日本政府退休金投资基金(GPIF)将给股市带来资金，提振券商类股 上扬0.9%，该类股本周以来已经上涨3.6%，在东京证券交易所33类行业分项指数中表现最优。
野村控股 涨0.8%，大和证券 升1.0%。
日圆兑美元贬值也提振出口股。富士重工 涨3.0%,一度触及纪录高位，马自达 上扬0.6%。
东证股价指数 涨0.4%；JPX-日经400指数 亦上涨同样幅度。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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