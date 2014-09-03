日本股市：跳涨至七个月高位，市场冀望安倍新内阁将加速改革

路透东京9月3日 - 日本股市周三触及七个月高位，金融类股引领涨势，因冀望首相安倍晋三重组内阁，将会给政府促增长政策带来新的推动力。

日经指数 收高0.4%报15,728.35点，为连续第三日上涨，目前大盘点数已经来到1月底以来高位。

“安倍新内阁阵容以及主要党派所占职位对日本股市有三大利多作用，”SMBC日兴证券首席策略分析师阪上亮太说。

“可以预期改革将会加快，随之带来党内的团结并强化政府的领导，主要职位中女性所占比例是历来最高的，”他说。

女性内阁成员的增加被看作是安倍将出台促进妇女就业政策的迹象。分析师表示，女性劳动力是日本利用最不充分的资源。

市场希望日本政府退休金投资基金(GPIF)将给股市带来资金，提振券商类股 上扬0.9%，该类股本周以来已经上涨3.6%，在东京证券交易所33类行业分项指数中表现最优。

野村控股 涨0.8%，大和证券 升1.0%。

日圆兑美元贬值也提振出口股。富士重工 涨3.0%,一度触及纪录高位，马自达 上扬0.6%。