中国债市：8月托管增加4,626亿创近一年半新高，二级资本债发力--中债登

路透上海9月3日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，8月末债券托管余额28万亿元人民币，当月增加4,626.37亿元，创下自2013年3月以来近一年半单月新高。其中二级资本债逾1,600亿元的净增量，助总发行规模再上台阶。

按机构统计，商业银行延续一年来连续增持势头，并在上月基础继续发力，当月新增2,152.47亿元；基金公司当月增加1,704.75亿元，为逾一年来首次突破千亿元。

按券种统计，在8月7,329.23亿元的总发行量中，二级资本工具为1,663.50亿元，此前数月最多仅逾400亿元；而传统利率债供给中，国债为2,804.20亿元，政策性金融债为1,765.00亿元。

以下为2014年8月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年8月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 177,477.09 2,152.47 10,658.97

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基金公司 31,224.97 1,704.75 4,466.78

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保险机构 23,702.88 -159.51 473.69

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证券公司 1,778.50 -15.02 191.73

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境外机构 4,602.94 184.42 4,602.94

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。