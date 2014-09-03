《RUSSELL专栏》铁矿石巨头价格战吞噬小矿企，但离自相残杀恐也不远

**市场新供应泛滥**

把这五家公司的扩张计划加一起，仅在澳洲和巴西，未来几年就将为市场新增3.93亿吨供应。

这期间，英美资源集团 年产量2,650万吨的Minas Rio矿也可能投产，而西非还有可能增加更多供应。

有很多新增铁矿石供应可以取代相对较小的高成本供应。

中国7月自澳洲和巴西的铁矿石进口共计约6,450万吨，而来自其他国家的全部进口约为1,760万吨。

7月进口创历史第三高。若维持该水平，意味着中国自其他国家的年进口量将达到2.11亿吨。

这差不多是未来几年澳洲和巴西新增供应的一半左右，说明大型铁矿石企业不仅押注它们能够取代海运市场的其他竞争者，而且还要迫使中国国内含铁量62%的铁矿石产量减少约2亿吨。

这相当于关停中国国内约40%的铁矿石产能，这对全球矿企来说可是大动作。

淡水河谷、力拓和必和必拓的问题在于，现在它们可以抢食小竞争者的午餐。

但是吃完这顿以后，它们将不得不互相残杀，就像煤炭业所经历的那样。