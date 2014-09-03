表格：韩国公债和公债期货周三收盘价

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透首尔9月3日 - 以下为韩国债市周三收盘价：
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 107.01 106.96
10年期公债收益率 3.101% 3.063%
五年期公债收益率 2.767% 2.742%
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*为三年期公债近月期约报价。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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