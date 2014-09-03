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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 15:22 BJT

《汇市简讯》若英国服务业PMI优于市场预估，欧元/英镑可能下看0.7950

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* 欧元/英镑周二上涨0.0075英镑，因空头部位遭轧

* 苏格兰独立疑虑推升欧元/英镑

* 苏格兰独立公投将在9月18日举行

* 据称卖盘在0.7980及0.80。亚洲盘高点在0.7979

* 稍晚公布英国8月服务业PMI，若优于市场预期，欧元/英镑可能走软。市场预估PMI为58.5

* 支撑位在0.7968、0.7950及0.7937(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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