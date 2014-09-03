离岸人民币：津联集团三年期点心债以5.2%定价，较指导利率低30基点

路透香港9月3日 - 天津市驻港窗口公司--津联集团有限公司已成功发行一笔三年期点心债，规模为18亿元人民币，发行票息为5.20%，较初始指导利率5.5%低30基点(bp)。

汤森路透旗下IFR周三报导称，是次发行吸引了来自125个账户、77亿元的超额认购。该笔债券大部分分配予亚洲投资者，按地域分，香港投资者占63%、新加坡占27%，其他地区占10%。

投资者类别中：基金投资者占比达59%，银行则占22%，散户投资者占16%，其他3%。

根据销售文件，津联集团及其今次发行的债券没有进行信用评级。该集团计划把此次发债集资所得，用作再融资以及一般企业用途。

星展银行、中信银行国际为联系牵头经办人，汇丰、工银亚洲和永隆银行担任今次发债的联席账簿管理人。

津联集团是由天津市政府出资，在香港注册的国有全资企业，成立以来一直担负着天津市驻港窗口公司职能，主营业务有城市基础设施建设、实业、投资等。该集团旗下现拥有天津发展 、王朝酒业 及天津港发展 三家香港上市公司。