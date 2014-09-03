表格：外资周三在韩国股市买超1,059亿韩元，接连七天买超

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透9月3日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,059亿韩元，连续第七个交易日买超，期间累计买超6,382亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月 3日 105.9 -199.2 125.1
9月 2日 32.3 -217.3 185.8
9月 1日 64.9 -77.3 23.4
8月29日 154.9 -121.6 20.9
8月28日 127.5 -31.8 -79.2
8月27日 51.4 43.9 -74.9
8月26日 101.3 38.7 -128.3
8月25日 -27.1 94.6 -62.9
8月22日 104.7 -48.3 -33.9
8月21日 1.5 -372.2 381.7
8月20日 234.4 -238.4 94.7
8月19日 184.7 -13.2 -149.9
8月18日 -3.1 -163.6 182.7
8月14日 193.3 -140.2 -22.6
8月13日 413.4 -147.2 -267.4
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本月以来 203.0 -493.8 334.3
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今年以来 8,460.9 -6,399.8 -599.4
---------------------------------------------- (完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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