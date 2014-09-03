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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 15:28 BJT

表格：外资周三在韩国股市买超1,059亿韩元，接连七天买超

路透9月3日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,059亿韩元，连续第七个交易日买超，期间累计买超6,382亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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9月 3日 105.9 -199.2 125.1

9月 2日 32.3 -217.3 185.8

9月 1日 64.9 -77.3 23.4

8月29日 154.9 -121.6 20.9

8月28日 127.5 -31.8 -79.2

8月27日 51.4 43.9 -74.9

8月26日 101.3 38.7 -128.3

8月25日 -27.1 94.6 -62.9

8月22日 104.7 -48.3 -33.9

8月21日 1.5 -372.2 381.7

8月20日 234.4 -238.4 94.7

8月19日 184.7 -13.2 -149.9

8月18日 -3.1 -163.6 182.7

8月14日　　　　193.3 -140.2 -22.6

8月13日 　　 413.4 -147.2 -267.4

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本月以来 203.0 -493.8 334.3

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今年以来 8,460.9 -6,399.8 -599.4

---------------------------------------------- (完)
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