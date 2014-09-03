中国证券：企业资产证券化有望10月开闸，优先支持保障房等项目--消息

路透北京9月3日 - 两位消息人士周三对路透表示，中国企业资产证券化有望于今年10月正式开闸，证监会将大力推动该项业务发展，望券商多报项目多尝试；将优先支持保障房、安置房、棚改项目等。

据其透露，企业资产证券化受理流程是：主承销商、原始权益人先将主要方案与交易所对口部门进行论证，再正式备案，然后到中国证券投资基金业协会备案。若涉及到特殊基础资产的项目，需先与证监会债券监管处沟通后再开展。

消息人士并称，证监会关注的核心问题是，基础资产未来产生的现金流量是否足额覆盖产品本息以及其来源。

监管层不建议上报现金流全部或者大部分依靠政府财政预算或者由政府承担的项目；涉及到公共事业项目(如水、电、煤)的，需将原始权益人从政府体系内剥离，确保其成为资产独立、收入独立、收益分配独立的自主经营主体。

此外，对于以BT(即建设--移交)回购款作为基础资产的项目，原则上不鼓励，但可参照发改委相关指标原则上报。

监管层将优先支持保障房、安置房、棚改项目，在项目批复文件真实齐备的基础上，可以在备案材料中多元化组织还款来源，包括但不限于国家财政补贴、地方政府匹配土地出让净收益、安置计划外销售收入等。并将优先保障国家立项项目，重点支持省市立项项目，限制县立项目。