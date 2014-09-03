香港热股：恒基地产获大股东增持，股价创08年初以来高位

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透香港9月3日 - 香港主要地产商--恒基地产 近日获控股股东兼主席李兆基斥资逾6亿港元增持股份，周三股价最多大涨6.5%，创2008年2月以来新高。
联交所股权披露资料显示，李兆基于恒基地产8月26日公布中期业绩翌日，即8月27日至29日期间合共在市场增持恒地约1,172万股股份，涉资约6.12亿港元，其持股量由66.88%升至67.28%。
恒地今天股价最高涨至55.15港元，香港时间15:31升6.18%至55港元；大盘恒生指数 升2.2%。
李兆基6月出席恒地股东周会大会后曾表示，公司的估值遭低估，未来会继续增持公司的股份。
投行瑞信报告称，相信李兆基本来仍有可能进度增持恒地股份，恒地在过去六个月是表现最佳的香港地产股，累计升幅达三成，恒地目前的股价对资产净值折让已由六个月前的六成收窄至36%，预期一手住宅市场强劲及主席增持股份的举动将可令公司股价折让进一步收窄。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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