香港热股：恒基地产获大股东增持，股价创08年初以来高位

联交所股权披露资料显示，李兆基于恒基地产8月26日公布中期业绩翌日，即8月27日至29日期间合共在市场增持恒地约1,172万股股份，涉资约6.12亿港元，其持股量由66.88%升至67.28%。

投行瑞信报告称，相信李兆基本来仍有可能进度增持恒地股份，恒地在过去六个月是表现最佳的香港地产股，累计升幅达三成，恒地目前的股价对资产净值折让已由六个月前的六成收窄至36%，预期一手住宅市场强劲及主席增持股份的举动将可令公司股价折让进一步收窄。(完)