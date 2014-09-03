意大利数据：8月服务业PMI跌破50，行业活动五个月来首见萎缩

路透罗马9月3日 - 周三发布的报告显示，意大利服务业活动在8月意外萎缩，为五个月来首见，受累于新订单的下滑。

Markit/ADACI报告指出，意大利8月服务业采购经理人指数(PMI)从前月的52.8降至49.8，为五个月以来首次跌破荣枯分界线50。路透访问的10位分析师的预估中值为52.0。

8月新订单分项指数从53.2降至49.7，为八个月来首见萎缩。衡量公司对未来预期的一个分项指标也降至年内低点。（完）