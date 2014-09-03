意大利数据：8月服务业PMI跌破50，行业活动五个月来首见萎缩

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透罗马9月3日 - 周三发布的报告显示，意大利服务业活动在8月意外萎缩，为五个月来首见，受累于新订单的下滑。
Markit/ADACI报告指出，意大利8月服务业采购经理人指数(PMI)从前月的52.8降至49.8，为五个月以来首次跌破荣枯分界线50。路透访问的10位分析师的预估中值为52.0。
8月新订单分项指数从53.2降至49.7，为八个月来首见萎缩。衡量公司对未来预期的一个分项指标也降至年内低点。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。