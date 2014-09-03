亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，泰国政府计划出售橡胶库存

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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泰国政府高级官员周三表示，已经将该国20万吨橡胶库存的一半售予一个泰国橡胶出口商，并计划在9月底前出售余下库存。
“供给过剩的感觉不会消失。”一位驻东京的经纪商消息人士称。
上海期交所1月期胶 价格下跌100元人民币，收报每吨14,345元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)10月橡胶合约 持平于每公斤162.90美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/洪曦; 审校 蔡美珍/张明钧)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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