路透伦敦9月3日 - 以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：英镑兑美元在微升至1.6600美元上方后破底。英镑跌破1.6500心理关卡，也跌破支撑线1.6460(变成阻力位)。这意味着下行趋势将持续，可能有更大的偏空影响。我预估跌破1.6460后，将下看1.6350的支撑区域。

欧元/美元：现在我保持观望，理由有三：1)连结日线图的高点与低点后，目前接近蓝色下行通道下缘；2)动能指标与价格走势呈多头背离；3)明天的欧洲央行会议，意外出现利多或利空都有可能。在通道下缘出现反弹的可能性仍高。虽然我目前态度持平，但整体而言仍偏空，因为欧元/美元目前位于之前提到的下行通道内，同时也低于50日与200日移动均线。如果空头找到理由推低欧元，可能扩大跌向1.3000的心理区域。

欧元/日圆：欧元兑日圆周二劲升，连续突破两个阻力位。欧洲市场开盘时，交易价在138.00日圆关卡略上方，我预计将挑战下道阻力138.45。观察小时图，14小时相对强弱指标(RSI)似乎即将脱离超买区域，小时图MACD已回落并跌穿讯号线。基于这些动能讯号，以及此波涨势过于急剧，我预期在多头再度掌握大局之前将有一波拉回。虽然我预期这波涨势还会继续，但在日线图上，欧元/日圆仍处于下行通道。因此我认为欧元/美元为暂时回升。如果买盘力道足以脱离这个下行通道，我将重新调整分析。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3146 1.3131 +0.11 -4.36 1.3745

美元/日圆 105.05 105.07 -0.02 -0.24 105.30

欧元/日圆 138.09 138.02 +0.05 -4.52 144.63

美元/瑞郎 0.9188 0.9189 -0.01 +2.91 0.8928

英镑/美元 1.6472 1.6469 +0.02 -0.51 1.6556

美元/加元 1.0913 1.0926 -0.12 +2.76 1.0620

澳元/美元 0.9313 0.9274 +0.42 +4.49 0.8913

新西兰元/美元 0.8313 0.8313 +0.00 +1.30 0.8206

欧元/瑞郎 1.2082 1.2067 +0.12 -1.54 1.2271

欧元/英镑 0.7979 0.7974 +0.06 -3.83 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2019 9.2130 -0.12 +4.01 8.8474

美元/挪威克朗 6.1979 6.1855 +0.20 +2.17 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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