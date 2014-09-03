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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 16:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月3日

路透香港9月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地
时间16:13时，1港元=0.79224人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为-7.39%，低于上交易日收盘的-5.49%。
    
   公司名      A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       3.55           5.28          0.85
 建设银行                                       4.11           5.91          0.88
 中国银行                                       2.71           3.69          0.93
 农业银行                                       2.50           3.66          0.86
 招商银行                                      10.78          15.04          0.90
 中信银行                                       4.42           4.86          1.15
 交通银行                                       4.35           5.83          0.94
 民生银行                                       6.37           7.64          1.05
 中国人寿                                      15.38          23.05          0.84
 中国平安                                      43.40          65.30          0.84
 中国太保                                      20.09          30.00          0.85
 中信证券                                      13.26          19.46          0.86
 新华人寿                                      24.95          28.35          1.11
 海通证券                                      10.06          12.96          0.98
 华能国际                                       6.20           9.24          0.85
 大唐发电                                       3.91           4.57          1.08
 华电国际                                       3.85           5.81          0.84
 中煤能源                                       4.37           4.97          1.11
 中国神华                                      15.44          23.10          0.84
 中国石油                                       8.05          11.50          0.88
 兖州煤业                                       8.49           6.95          1.54
 中国石化                                       5.69           8.14          0.88
 上海石化                                       3.59           2.68          1.69
 中海油服                                      19.86          23.25          1.08
 仪征化纤                                       2.78           1.77          1.98
 中国铝业                                       3.81           3.72          1.29
 江西铜业                                      13.67          14.18          1.22
 洛阳钼业                                       7.50           5.47          1.73
 紫金矿业                                       2.34           1.99          1.48
 马钢股份                                       1.78           1.79          1.26
 鞍钢股份                                       3.48           5.38          0.82
 重庆钢铁                                       2.80           1.86          1.90
 海螺水泥                                      17.84          28.55          0.79
 洛阳玻璃                                       7.24           3.80          2.40
 北人股份                                       6.90           4.38          1.99
 中联重科                                       4.77           4.92          1.22
 金隅股份                                       6.49           6.00          1.37
 中国国航                                       3.66           5.09          0.91
 东方航空                                       2.68           2.72          1.24
 南方航空                                       2.55           2.70          1.19
 中国远洋                                       3.53           3.51          1.27
 中海集运                                       2.93           2.34          1.58
 中集集团                                      15.79          17.90          1.11
 中海发展                                       5.60           5.79          1.22
 宁沪高速                                       6.09           8.95          0.86
 深高速                                         4.90           5.02          1.23
 成渝高速                                       2.99           2.78          1.36
 皖通高速                                       4.52           4.75          1.20
 广深铁路                                       2.85           3.20          1.12
 中国南车                                       5.22           7.14          0.92
 中国交建                                       4.11           5.85          0.89
 中国铁建                                       5.12           7.44          0.87
 中国中铁                                       2.90           4.27          0.86
 长城汽车                                      32.50          33.20          1.24
 比亚迪                                        51.76          57.00          1.15
 广汽集团                                       8.30           8.35          1.25
 青岛啤酒                                      40.26          59.15          0.86
 白云山                                        27.93          27.80          1.27
 新华制药                                       6.78           4.60          1.86
 海信科龙                                       9.01           9.22          1.23
 南京熊猫                                      10.63           7.04          1.91
 晨鸣纸业                                       4.58           3.73          1.55
 上海医药                                      13.86          16.98          1.03
 中兴通讯                                      14.33          18.10          1.00
 东方电气                                      13.34          13.26          1.27
 潍柴动力                                      21.13          32.00          0.83
 东北电气                                       4.42           2.43          2.30
 广船国际                                      17.13          13.73          1.58
 经纬纺机                                      12.14           7.49          2.05
 昆明机床                                       5.02           3.25          1.95
 一拖股份                                       9.02           5.76          1.98
 北辰实业                                       2.74           2.24          1.54
 创业环保                                       8.29           5.75          1.82
 中国中冶                                       1.91           1.90          1.27
 金风科技                                      11.62          13.40          1.09
 丽珠                                          48.83          49.15          1.25
 万科                                           9.50          15.02          0.80
 
                   
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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