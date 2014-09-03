中国政策：强化预算约束清理整顿小金库，部署加快发展体育产业--国务院

路透北京9月3日 - 中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究完善预算管理促进财政收支规范透明的相关意见，开展清理整顿”小金库“的行动，并部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身。

中国政府网周三报导称，根据全国人大审议通过的预算法修正案，加强完善预算管理，使财政收入规范有据，支出公开透明，提高财政资金使用效率。当前重点要大力推进三个“强化”，开展两项“行动”，做到两个“规范”。

三个强化包括强化预算约束，政府收支必须全部纳入预算管理，不能搞帐外帐；强化预算公开，除涉密信息外，中央和地方所有使用财政资金的部门均应公开本部门预决算，所有财政资金安排的三公经费都要公开；强化国库资金管理，提高结转结余资金使用效率。

要加强审计监督，严肃查处截留、挪用、滥用财政资金等违规行为，优化财政支出结构，扩大一般性转移支付比例，增加对革命老区和民族、边疆、贫困地区转移支付。

要开展清理整顿”小金库“的行动，取缔各单位形形色色的私房钱，堵塞公共资金的跑冒滴漏；开展整顿乱收费行动，坚决取消不合法，不合理的收费基金项目，尤其要看住加重小微企业负担的乱伸的“手”；对依法合规的收费也要全部公开，接受社会监督。

会议要求，规范税收征管和非税收入管理；规范地方政府性债务。依据新修改的预算法，允许地方依法适度举债，纳入预算管理，不得将债务资金用于经常性支出。建立地方政府性债务风险预警和应急处置机制，勒紧债务风险的“缰绳”。妥善处理存量债务，确保在建项目后续融资，切实防范风险。

会议另指出，发展体育产业，增加体育产品和服务供给，对于刺激消费、扩大内需和就业、培育新的经济增长点有重要意义。要更多依靠市场力量，加快发展体育产业，促进体育消费。

要简政放权、放管结合，取消商业性和群众性体育赛事审批，放宽赛事转播权限制，最大限度为企业“松绑”。推进职业体育改革，鼓励发展职业联盟，让各种体育资源“活”起来。

同时要盘活、用好现有体育设施，积极推动公共体育设施向社会开放，在更好服务群众的同时提高自我运营能力。完善财税、价格、规划、土地等政策，积极支持社会力量兴办面向大众的体育健身场所设施。