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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 16:40 BJT

台湾汇市：台币连两日微收贬，午后外资转趋汇入收敛台币跌幅

* 午后外资转趋汇入收敛台币跌幅
    * 国际盘变数多令交投暂缺明确方向
    * 明日实质交易估在29.900-29.950

    路透台北9月3日 - 台币兑美元  周三连续两日微收贬。交易员认为，
午后非美货币稍有反弹，且外资在台股也转为买超，吸引部分外资交投转趋汇入，收敛台币
实质交投跌幅，不过国际盘重大变数仍多，市场交投缺乏明确方向，料台币主交投暂在既有
区间盘整待变。
    汇银人士指出，下半周国际盘重大变数较多，包括欧洲央行利率会议及美国8月非农就
业数据出炉，市场交投谨慎看待、缺乏特定方向，暂由实质交投量能引领台币汇价波动，静
待消息面突破。
    
    〞目前没有方向，一有风吹草动就调整部位。〞一位本地大型银行交易人士说。
    
    至于资金流向方面，有交易员提及，早盘场上主要消化出口商在29.920上方的抛汇卖需
，午后交投则是部分外资偏向汇入及进口商进场买汇。
    
    台币今日主要交易区间在29.906-29.929，上日交易区间在29.852-29.927。交易员并预
估明日台币主要交投区间在29.900-29.950。 
    
    台湾股市周三受权值股带动反弹收高0.54%；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股
买超71.21亿台币，再度转为买超；上交易日为卖超6.28亿台币。 
   
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度
稍较上日尾盘微幅扩大；一个月远汇报价 尾盘在29.869/29.889左右，上日纽
约盘收在29.920。
    
    韩国韩元兑美元 周三下跌，因美元兑一篮子主要货币上涨至14个月高位。不过出
口商在长假期周末前的美元卖盘，让韩元寻得些许支撑。韩元兑美元 收报1,020.
0韩元，周二报1,018.3。 
    
    本周余日全球主要经济数据和事件为：
    9/3(三)：中国8月官方非制造业PMI、法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服
务业PMI 8月终值、欧元区7月零售销售、美国ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单
、耐久财(耐用品)订单7月修正值、韩国GDP第二季修正值、日本央行货币政策委员会会议、
英国央行货币政策委员会会议、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关欧洲监管政策的演说、美
联储公布经济褐皮书；
    9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二
季非农生産率、加拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业
PMI、日本央行政策决定、英国央行利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁
梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话；
    9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生産、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业
数据、加拿大8月就业数据、第二季劳动生産率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央
行执委普雷特发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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