《台湾金融市场一周展望》欧洲宽松为风险资产解忧，节后啖苹果料支撑台股

* 欧洲意外降息可望维持全球市场流动性

* 台股随美股拉回料有支撑

* 台债市场先看美国非农数据

记者 林妙容

路透台北9月5日 - 欧洲央行意外降息引发全球市场新一轮波动。虽然美国在10月将完全结束量化宽松，但欧洲宽松将维持全球市场的流动性无虞。台湾在亚洲区对外资吸引力预估依然不弱，有机会在台股拉回时展现支撑。

永丰银行经济分析师陈鸿书指出，市场预估美国将一如预期在10月完全退出量化宽松，但相信美国联邦储备理事会主席叶伦仍将在9月的公开市场委员会(FOMC)中维持鸽派基调，美国真正升息将至少到明年6月以后。考虑欧洲及日本接棒美国扩大流动性，将使得今年第四季至明年第一季之间，资金还是青睐可显现相对价值的风险资产，相信股市仍是首选。

〞资金要嘛不是股就是债，股市虽然已经涨多，但是相对债市仍有较好的投报率，中长期来说，新兴亚洲股市还是惊惊涨，慢慢垫高。〞他说。

虽然中长线全球股市有机会仍受流动性支撑，但台股短线走势看法市场则稍有分歧。传统中秋节过后台股变盘的股市谚语压力不小，但也有分析师认为，下周二(9日)苹果 新机发表将带来苹果供应链个股的新一轮利多，有机会在台股涨多拉回之际成承接买点。

兆丰投顾一名不愿具名的台股分析师指出，下周台股当然有涨多拉回风险，但他同意在欧洲宽松及美国FOMC可望不脱今年6月的鸽派基调下，台股将震荡盘坚，拉回即是逢低买进时点。

他指出，兆丰出具的报告指出，苹果iPhone 4及iPhone 4S全球估仍有2亿人持有，只要iPhone 6新机功能没有不如预期，换机效应将拉动台股苹果供应链个股走势，并进一步带动大盘持坚盘整往上。

兆丰投顾估下周台股将在9,300-9,550点间震荡整理。

不过元大宝来投信副投资长刘兴唐认为，9月台股仍有转折风险。主要是苹果新机效应能否如市场预期尚是未知数，且美国FOMC会议鹰派声音是否更大，加上欧洲基本面疑虑扩大，都将使投资人有先行获利了结心态。

尽管刘兴唐也同意中长线来看，由于美国及台湾基本面都不弱，仍有机会在第四季看到9,800-10,000点的高位，但9月拉回整理的风险不小，可以先看半年线9,150点附近的支撑。

美联储的公开市场委员会(FOMC)将在9月16及17日举行新一轮的议息会议。

欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。这令市场感到意外，且为更多刺激举措出炉留出空间。

**台债市场看台股及美债脸色**

欧洲央行举措或为股市带来支撑，但台债市场受外资流入的影响一向较低，交易员认为，欧洲央行宽松对台债暂时看不到太大的影响。只不过，若亚洲股市明显弹升，可能令台债反而承受一些压力。

债市交易员指出，美国经济数据表现强劲，债市殖利率自先前的低档反弹，目前似已走到关键水位，若是市场更确定美国升息时点，不排除美债将进一步反弹并站稳2.45%以上的关键水位，这可能进一步带动台债殖利率走高。

而最新检验美国经济的指标将是今晚美国将公布的8月非农就业数据。

一位本地证券商交易员认为，台债殖利率先前并未受惠国际债市走多而下跌，近期反映国际债市利空走高，殖利率低档的空间似乎已经愈来愈小，不排除短线缓慢地向上测试高位的支撑。

他们认为，10年期新券103/13期 殖利率走高至近1.7%的水位，可能开始触碰到投资盘喜爱的价位，或有机会在下周寻得支撑。而五年期公债则可能向该期券的发行利率1.227%测试其支撑力道。

他们预估，台债在近期换券的因素之下，不排除殖利率缓步垫高，103/13期10年期公债预估区间在1.64-1.70%；五年期公债殖利率预料在1.16-1.21%。

台湾金融市场下周一因中秋假期休市一日。下周二台债将反映美国非农就业数据、以及台电标债的结果。

路透调查显示，美国8月非农就业岗位预计增加22.5万个。这将是非农就业岗位连续第七个月增长超过20万个，为1997年以来的首次。

根据路透周四的调查显示，台湾最大公司债发行单位--台电将于周五(5日)标售的三年期公司债，得标利率料落在1.075-1.115%附近。

**美元续强台币或区间偏弱**

欧洲央行意外降息已在周五引发全球汇市的波动，汇银人士认为，国际美元有机会因而续强，拖累台币实质交投随韩元 等主要亚币走弱。若美国今晚公布的8月非农就业数据优于预期，将巩固美元涨势，但若不如预期将削弱美元续强力道。

交易员表示，反应欧洲央行降息及台股本周来表现疲弱，目前市场多数预期短线台币实质交投暂先趋跌整理，不过场上仍须消化出口商抛汇卖出美元，料将收敛台币实质交投跌幅。

〞美国非农就业数据表现将左右下周国际汇市。〞一位大型公营银行交易员说。

另位交易员则表示，在美元升息预期下，中长线美元仍偏看升，而欧洲央行降息更助长美元涨势，由于美国非农就业数据是判断美国经济前景的重要数据，成为市场关注焦点，并将影响FOMC会议前市场对美国升息时点的预期氛围。

此外，受到中秋节前谨慎气氛影响，短线台股表现疲软，上日外资买超力道缩至3.8亿台币，外资交投方向仍存有变数，对台币走势影响尚难确认，交易员也认为后续仍须密切留意。