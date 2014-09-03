欧元债市：葡萄牙公债收益率微升，15年期债券发售考验市场

退休基金与保险业者这类稳健保守型投资者，偏好持有长期公债；避险基金与其他类型投资人则偏好短期公债。

由于高评等公债收益率逐渐逼近零，加上意大利与西班牙等较大的二线国家公债收益率创纪录低位，市场策略师认为葡萄牙发债不会遭遇困难，因收益率仍相对较高。

葡萄牙10年期公债收益率 上涨2个基点，至3.27%，周二受计划发债消息影响，曾上涨多达8个基点。

意大利 与西班牙公债收益率 分别微跌至2.45%与2.27%，在周四欧洲央行政策会议前走势迟滞；欧洲央行可能于会议中宣布进一步宽松政策。(完)

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