欧元债市：葡萄牙公债收益率微升，15年期债券发售考验市场

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
退休基金与保险业者这类稳健保守型投资者，偏好持有长期公债；避险基金与其他类型投资人则偏好短期公债。
由于高评等公债收益率逐渐逼近零，加上意大利与西班牙等较大的二线国家公债收益率创纪录低位，市场策略师认为葡萄牙发债不会遭遇困难，因收益率仍相对较高。
葡萄牙10年期公债收益率 上涨2个基点，至3.27%，周二受计划发债消息影响，曾上涨多达8个基点。
意大利 与西班牙公债收益率 分别微跌至2.45%与2.27%，在周四欧洲央行政策会议前走势迟滞；欧洲央行可能于会议中宣布进一步宽松政策。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/陈宗琦；审校 艾茂林/蔡美珍)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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