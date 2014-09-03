新兴汇市：多数亚币反弹，因中国数据乐观且乌克兰危机现解决希望

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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印尼卢比兑美元 受一日本银行和其他外资银行需求走强。泰铢兑美元 因股市资金流入而上涨。
菲律宾披索兑美元 收复一部分早前失地，菲律宾股市 跳升1.4%，远超地区其他股市。
亚洲 当日 今年以来 2013年
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泰铢 32.02 32.10 +0.25 +2.62 32.86
菲律宾披索 43.56 43.57 +0.02 +1.93 44.40
印尼卢比 11760.00 11745.00 -0.13 +3.40 12160.00
印度卢比 60.38 60.68 +0.50 +2.35 61.80
马币 3.1780 3.1776 -0.01 +3.07 3.2755
人民币 6.1406 6.1488 +0.13 -1.41 6.0539
(完)
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(编译 高琦/田建华; 审校 杜明霞)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选