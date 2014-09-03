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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 16:41 BJT

新兴汇市：多数亚币反弹，因中国数据乐观且乌克兰危机现解决希望

印尼卢比兑美元 受一日本银行和其他外资银行需求走强。泰铢兑美元 因股市资金流入而上涨。

菲律宾披索兑美元 收复一部分早前失地，菲律宾股市 跳升1.4%，远超地区其他股市。

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日圆 105.08 105.10 +0.02 +0.19 105.28

坡元 1.2508 1.2535 +0.22 +0.99 1.2632

台币 29.986 29.978 -0.03 -0.12 29.950

韩元 1019.80 1018.30 -0.15 +3.49 1055.40

泰铢 32.02 32.10 +0.25 +2.62 32.86

菲律宾披索 43.56 43.57 +0.02 +1.93 44.40

印尼卢比 11760.00 11745.00 -0.13 +3.40 12160.00

印度卢比 60.38 60.68 +0.50 +2.35 61.80

马币 3.1780 3.1776 -0.01 +3.07 3.2755

人民币 6.1406 6.1488 +0.13 -1.41 6.0539

(完)

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(编译 高琦/田建华; 审校 杜明霞)
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